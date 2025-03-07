Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский политолог заявил, что Трамп решил ликвидировать «глубинное государство» в США

Политолог Дугин: Трамп взял курс на ликвидацию «глубинного государства» в США
close
geopolitika.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп взял курс на ликвидацию «глубинного государства» в США, которыми предстают либералы-глобалисты, и объявил им войну на уничтожение. Об этом написал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в своих исследованиях «Еще более глубинное государство» и «Темное Просвещение», передает РИА Новости.

Термин «глубинное государство», по словам Дугина, обозначает мировую интернациональную сеть либерал-глобалистов — правящей элиты США с либерально-демократической идеологией. В статьях говорится, что данный термин трактуется трампистами аналогичным образом.

«По сути, глубинному государству объявлена война на уничтожение. Трамп взял курс на его ликвидацию. Трамписты и MAGA (Make America Great Again - прим. ред.) продолжают громить именно глубинное государство, разрушать, а не просто переподчинять его», — написал он.

Политолог подчеркнул, что идеология либерал-глобалистов и трампистов строится на разных принципах, а действующий президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обозначил традиционный курс на правление.

Дугин добавил, что подобные радикальные шаги должны были быть согласованы с «могущественными инстанциями», потому что глобалисты, которые имели власть в США до избрания Трампа, добились влияния не только на своей территории, но и во всем мире.

Ранее Дугин заявил, что Макрон и Шольц отправятся под трибунал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами