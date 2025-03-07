Российский политолог заявил, что Трамп решил ликвидировать «глубинное государство» в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп взял курс на ликвидацию «глубинного государства» в США, которыми предстают либералы-глобалисты, и объявил им войну на уничтожение. Об этом написал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в своих исследованиях «Еще более глубинное государство» и «Темное Просвещение», передает РИА Новости.

Термин «глубинное государство», по словам Дугина, обозначает мировую интернациональную сеть либерал-глобалистов — правящей элиты США с либерально-демократической идеологией. В статьях говорится, что данный термин трактуется трампистами аналогичным образом.

«По сути, глубинному государству объявлена война на уничтожение. Трамп взял курс на его ликвидацию. Трамписты и MAGA (Make America Great Again - прим. ред.) продолжают громить именно глубинное государство, разрушать, а не просто переподчинять его», — написал он.

Политолог подчеркнул, что идеология либерал-глобалистов и трампистов строится на разных принципах, а действующий президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обозначил традиционный курс на правление.

Дугин добавил, что подобные радикальные шаги должны были быть согласованы с «могущественными инстанциями», потому что глобалисты, которые имели власть в США до избрания Трампа, добились влияния не только на своей территории, но и во всем мире.

Ранее Дугин заявил, что Макрон и Шольц отправятся под трибунал.