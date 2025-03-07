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Постпред РФ в Вене назвал безумцами тех, кто хочет снабдить ФРГ ядерным оружием

Ульянов: никто не позволит Германии завладеть ядерным оружием
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Markus Schreiber/AP

Никто не позволит Германии завладеть ядерным оружием, к этому призывают только полные безумцы. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала »Россия-24».

«Я думаю, что сумасшедшие люди есть везде, в том числе в Германии и не только. Конечно, это глупость, никто не позволит Германии обзавестись ядерным оружием», — заявил он.

Ульянов подчеркнул, что Германии не позволят получить ядерное оружие ни Россия, ни США, ни режим ядерного нераспространения.

До этого представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что Берлину необходимо иметь собственное ядерное оружие в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности. Политик подчеркнул, что это необходимо на случай, если не будет действовать «ядерный зонтик» США.

В свою очередь газета The Daily Telegraph писала, что французские реактивные истребители, вооруженные ядерным оружием, могут быть размещены в Германии, если американские войска будут выведены из Европы.

Ранее Макрон рассказал о «ядерном зонтике», который защитит Европу.

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