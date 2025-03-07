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Песков заявил, что Москва будет расширять диалог с Китаем по стратегической стабильности

Песков: РФ будет расширять диалог с КНР по вопросам стратегической стабильности
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Китай ведут диалог по всем вопросам стратегической стабильности и будут его расширять. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«У нас с Китаем свои добрые отношения, которые мы развиваем, ведем диалог по всем вопросам стратегической стабильности, будем расширять этот диалог», — отметил представитель Кремля.

Также Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который призвал Китай и РФ избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что эта тема стоит на повестке дня, и диалог между РФ и США по данному вопросу необходим с точки зрения международной безопасности.

Говоря о переговорах американцев с китайцами, Песков подчеркнул, что у КНР и США свои отношения, и в этом вопросе Вашингтону необходимо принять во внимание позицию Пекина.

7 марта Трамп заявил о желании провести переговоры с Россией и КНР о денуклеаризации. Глава Белого дома отметил, что было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия, так как его мощь «просто сумасшедшая».

Ранее в Китае пообещали совместно с Россией продвигать правильный взгляд на историю.

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