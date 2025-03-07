В Кремле отреагировали на слова Трампа о ядерном разоружении

Песков: ядерные арсеналы Европы надо учитывать при переговорах по разоружению

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что он хочет начать переговоры с РФ и Китаем о ядерном разоружении.

«Эта тема стоит на повестке дня, диалог между РФ и США по контролю над вооружениями необходим с точки зрения интересов наших стран и международной безопасности», — сказал Песков.

Он отметил, что во время этих обсуждений абстрагироваться от ядерных арсеналов Франции и Великобритании невозможно.

«Актуальность принятия во внимание этих арсеналов еще выше, чем была раньше, учитывая заявления (президента Франции Эммануэля) Макрона о намерении Франции обеспечить ядерный зонтик для безопасности европейских государств», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что некоторые европейские государства поспешили поддержать идею Макрона. По его словам, европейские ядерные арсеналы должны быть в зоне внимания во время переговоров по ядерному вооружению.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что администрация Белого дома хотела бы вести переговоры с Россией и КНР о денуклеаризации. Он добавил, что хотел бы «противоположного» тому, что предлагает президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее в Госдуме оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия.