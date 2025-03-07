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В Китае заявили, что КНР и РФ будут продвигать правильный взгляд на историю

Ван И: Китай и РФ будут продвигать правильный взгляд на историю
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

КНР и РФ воспользуются празднованием годовщины победы во Второй мировой войне как возможностью продвигать правильный взгляд на историю. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.

«Мы воспользуемся возможностью совместного празднования этой важной исторической даты, чтобы продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, защищать ее итоги», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что День Победы очень важен для страны и российские власти будут рады приветствовать мировых лидеров, которые захотят разделить этот момент. При этом в Кремле подчеркнули, что приглашение Трампа в российскую столицу не означает, что он приедет на 80-летие Победы.

15 февраля президент Сербии Александар Вучич заявил, что в случае достижения мира на Украине Трамп приедет в Москву на парад Победы 9 Мая. Он добавил, что сам планирует присутствовать на мероприятии.

Ранее Лавров рассказал, кого в России ждут на День Победы.

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80 лет Победы
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