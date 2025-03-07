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Эксперт назвал три пункта, которые устроят Россию при заключении мира

Политолог Пинчук: разоружение Киева является важным пунктом при заключении мира
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва никому не собирается уступать в ходе специальной военной операции.

Эксперт перечислил три пункта, которые устроят Россию при заключении мира на Украине. Первый — официальное обязательство по ограничению вооруженных сил с соответствующими механизмами контроля. Второй — ресурсы.

«Я как считал, так и продолжаю считать, что главным условием ресурсной профилактики Киева является отсечение Киева от Черного моря», — отметил Пинчук.

Третий пункт — денацификация, правовой статус русского языка на Украине, а также запрет преследований по национальному признаку, добавил он.

Накануне российский лидер на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» заявил, что РФ нужен вариант мира, который обеспечил бы ей стабильное развитие и спокойствие.

Глава государства подчеркнул, что Москва не собирается никому уступать в ситуации на Украине. По его словам, России не нужно ничего чужого, однако свое она тоже не отдаст.

Ранее Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО.

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