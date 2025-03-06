Главы ЕК и Евросовета перед саммитом ЕС провели на публике «скрытую» беседу

Фон дер Ляйен и Кошта перед саммитом ЕС общались на публике, прикрыв рты руками

Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта перед саммитом ЕС в Брюсселе провели на публике «скрытую» беседу. Об этом пишет РИА Новости.

По словам журналистов, на видеозаписях с места проведения мероприятия запечатлено, как чиновники разговаривают с прикрытыми ртами.

Как предполагает издание Euractiv, таким образом главы ЕК и Евросовета пытались избежать чтения по губам со стороны сотрудников СМИ.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск по прибытии на саммит ЕС в Брюссель заявил, что России следует совершить тот же шаг, который в свое время сделал СССР. По его словам, РФ должна «проиграть гонку вооружений», которую якобы начала из-за конфликта на Украине. Если Евросоюз примет необходимые меры в обороне, то выиграет в якобы существующей гонке вооружений, считает Туск.

Внеочередной саммит ЕС запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице. Ожидается, что основными темами мероприятия станут помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Ранее в России сравнили саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой.