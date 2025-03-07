В ЕС заявили о планах усилить военный потенциал Украины

Евросоюз намерен продолжить поставки оружия Украине, в том числе после окончания конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление экстренного саммита в Брюсселе, поддержанное 26 из 27 лидеров государств — членов сообщества.

«Достижение мира посредством силы требует сильной позиции для Украины, важнейшим компонентом которой должен стать ее собственный мощный военный потенциал. Это касается периодов до, во время и по завершении переговоров о прекращении войны», — говорится в документе.

Также из заявления следует, что ЕС намерен продолжить оказывать «политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине».

Лидеры стран Евросоюза приняли итоговое заявление накануне. Согласно документу, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон. Также участники саммита поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества.

Ранее в ЕС заявили о планах по наращиванию санкционного давления на РФ.