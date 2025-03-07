В Госдуме оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Исходящие от США угрозы не позволят России отказаться от ядерного оружия. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя слова президента Дональда Трампа о готовности к контактам с Россией и Китаем в вопросе отказа от ядерных видов вооружений.

«Мы уже проходили подобный этап по сокращению ядерного оружия, когда наша сторона выполнила обязательства, а Америка — нет, мотивируя отсутствием на это средств. Поэтому, имея перед глазами такой наглядный пример, надо сначала прекратить угрозу, как правило, исходящую от США в виде спровоцированных конфликтов из-за их вмешательства в суверенную политику других государств, начав мирными поступками завоевывать доверие друг к другу», — сказал Шеремет.

Для достижения глобальной безопасности он призвал делать конкретные шаги, а не только заявления. Депутат напомнил, что Россия никогда не угрожала ядерным оружием и рассматривает его в контексте сдерживания.

Кроме того, «новую мирную эпоху» Трампу нужно начинать с «неоднократно анонсированных» мирных инициатив по Украине, сказал Шеремет.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Белого дома хотела бы вести переговоры с Россией и КНР о денуклеаризации. Он добавил, что хотел бы «противоположного» тому, что предлагает президент Франции Эммануэль Макрон.

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