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Уровень доверия Путину оценили в 81%

ФОМ оценил уровень доверия населения Путину в 81%
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Фонд «Общественное мнение» оценил уровень доверия населения Путину в 81% по итогам опроса 1,5 тыс. человек в период с 28 февраля по 2 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Одновременно Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о снижении уровня доверия главе государства на 1,1% за неделю до 78,7% на основе опроса 1,6 тыс. человек в период с 24 февраля по 2 марта. При этом уровень одобрения деятельности Путина, по данным ВЦИОМ, снизился за неделю на 0,5 до 76,7%. ФОМ пишет, что работу президента одобряет 82% населения.

По данным опроса ФОМ, премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяют 60% россиян. У ВЦИОМ этот показатель еще выше — 61,6% опрошенных. При этом работу правительства в целом, по данным ФОМ, положительно оценивают 57% опрошенных, а по данным ВЦИОМ — 52,4%.

При этом 7 февраля ФОМ сообщал, что Путину доверяют 78% опрошенных россиян.

Ранее Трамп заявил о доверии к Путину.

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