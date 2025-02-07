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Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: президенту Путину доверяют 78% опрошенных россиян
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за прошедшую неделю составил 78%. Об этом свидетельствуют итоги опроса фонда «Общественное мнение», который провели с 31 января по 2 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

По данным исследования, 80% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо.

Также респонденты оценили работу правительства. Положительно о властях отозвались 54% участников опроса. А 56% опрошенных заявили, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо.

Уровень поддержки «Единой России» составил 44%, КПРФ — 8%, ЛДПР — 9%, «Справедливой России — За правду» — 3%, «Новых людей» — 3%. В основном, за неделю показатели не изменились.

27 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия россиян Путину с 16 по 22 декабря вырос и составил 79,7%.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов заявлял, что высокий уровень доверия Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.

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