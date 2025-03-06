В США заявили, что предупреждали Зеленского о последствиях срыва сделки по недрам

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что предупреждал Владимира Зеленского о последствиях отказа от подписания сделки по редкоземельным металлам. Об этом он сказал во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

«Когда я был в Киеве две недели назад, я очень ясно дал понять... Зеленскому, что будет, если мы не подпишем соглашение», — высказался Келлог.

28 февраля во время встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошел скандал. Американский лидер упрекнул украинского президента в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня. В результате Зеленский покинул Белый дом, а сделка по недрам сорвалась.

3 марта телеканал Fox News сообщил, что США не будут продолжать диалог о совместной с Украиной сделке по металлам, пока Зеленский публично не извинится за свое поведение в Овальном кабинете. Журналисты отмечали, что он должен сделать это перед камерами.

4 марта Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу случившегося в своих соцсетях. В соцсети X он опубликовал пост, в котором заявил о готовности исправить ситуацию и двигаться к миру под руководством Трампа.

Ранее генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США.