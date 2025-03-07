Маск заявил о причастности Европы к геноциду на Украине

Заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен об украинском конфликте говорит о причастности стран Европы к геноциду. Об этом на своей странице в соцсети X заявил американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

Со своего аккаунта Маск прокомментировал публикацию пользователя, который назвал «отвратительными» слова Фредериксен и обвинил ее в разжигании конфликта на Украине и причастности в геноциде.

«Да», — согласился с публикацией пользователя Маск.

До этого глава DOGE заявил, что страны Европы хотят «вечной войны». Эти слова бизнесмен сопроводил репостом видео и цитатой датского премьера Метте Фредериксен, заявлявшей о том, что «для Украины мир хуже войны».

После этого на слова Маска отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказав, что он прав в том, что европейские лидеры хотят «вечной войны», учитывая высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Песков отметил, что Париж готов использовать ядерные вооружения в деле безопасности, что является претензией на ядерное лидерство в Европе. По словам пресс-секретаря президента РФ, это очень конфронтационно.

Ранее Маск назвал «злом» устремления Зеленского.