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Глава Абхазии рассказал, как должны быть урегулированы отношения с Грузией

Гунба: Грузии нужно признать Абхазию для урегулирования отношений между странами
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Томас Тхайцук/РИА Новости

Для урегулирования отношений с Абхазией Грузии необходимо признать ее независимость. Об этом заявил избранный президент Абхазии Бадра Гунба в беседе с ТАСС.

«Что касается Грузии, конечно же, вопросы взаимодействия и вопросы урегулирования грузино-абхазских взаимоотношений могут быть решены только в контексте признания Грузией независимости нашей страны, а также подписания основополагающих документов о неприменении силы», — сказал он.

Гунба также добавил, что сторона Абхазии должна понимать, что Грузия к этому действительно готова. Он отметил, что Россия признала Абхазию и выразил благодарность за это российским властям и народу.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на Женевских переговорах выразил сожаление по поводу возобновления работы аэропорта Сухума. По его словам, возобновление работы аэропорта в Сухуме и строительство военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии.

7 февраля Международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинбы принял тестовый рейс из Москвы. Это был первый за почти 30 лет полет в абхазскую воздушную гавань из российской столицы.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Гунба инвестиционное соглашение.

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