Грузия сожалеет о возобновлении работы Сухумского аэропорта

Замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на Женевских переговорах выразил сожаление по поводу возобновления работы аэропорта Сухума. Его слова приводит «Интерфакс».
«Мы считаем, что возобновление работы аэропорта в Сухуми и строительство военно-морской базы в Очамчира являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии. К сожалению, мы видим деструктивный подход другой стороны», — сказал он журналистам.
7 февраля международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинбы принял тестовый рейс из Москвы. Это был первый за почти 30 лет полет в абхазскую воздушную гавань из российской столицы.
Полноценное регулярное сообщение между Москвой и Сухумом планируют наладить к лету 2025 года. По словам посла Абхазии в России Алхаса Квицинии, реконструкция Сухумского аэропорта ведется поэтапно. Он заявил, что запуск прямого авиасообщения между Сухумом и Москвой станет долгожданным событием и придаст импульс экономическому развитию Абхазии. Теперь туристам будет легче прилетать на черноморский курорт и улетать.
Ранее сообщалось, что из будущего аэропорта Сухума запустят рейсы в города России.