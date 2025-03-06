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Грузия сожалеет о возобновлении работы Сухумского аэропорта

В МИД Грузии заявили, что сожалеют о возобновлении работы аэропорта Сухума
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Alexey Lesik/Shutterstock/FOTODOM

Замминистра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия на Женевских переговорах выразил сожаление по поводу возобновления работы аэропорта Сухума. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы считаем, что возобновление работы аэропорта в Сухуми и строительство военно-морской базы в Очамчира являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии. К сожалению, мы видим деструктивный подход другой стороны», — сказал он журналистам.

7 февраля международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинбы принял тестовый рейс из Москвы. Это был первый за почти 30 лет полет в абхазскую воздушную гавань из российской столицы.

Полноценное регулярное сообщение между Москвой и Сухумом планируют наладить к лету 2025 года. По словам посла Абхазии в России Алхаса Квицинии, реконструкция Сухумского аэропорта ведется поэтапно. Он заявил, что запуск прямого авиасообщения между Сухумом и Москвой станет долгожданным событием и придаст импульс экономическому развитию Абхазии. Теперь туристам будет легче прилетать на черноморский курорт и улетать.

Ранее сообщалось, что из будущего аэропорта Сухума запустят рейсы в города России.

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