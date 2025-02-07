Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Сухума примет первый за почти 30 лет рейс из Москвы

В Сухуме впервые за почти 30 лет приземлится рейс из Москвы
close
Sputnik Абхазия

Аэропорт Сухума в Абхазии сегодня примет рейс из московской воздушной гавани Внуково впервые за почти 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Рейс приземлится в тестовом режиме, а полноценное регулярное сообщение между российской столицей и Сухумом планируют наладить к маю.

Абхазский аэропорт был построен в 1960-е годы. Свои последние самолеты воздушная гавань приняла и отправила в 1993 году. В октябре 2024-го года правительство Абхазии договорилось о реконструкции аэропорта с компанией из РФ «Инфраструктурное развитие».

6 февраля стало известно, что Россия создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии. На эти цели уже выделено 100 млн рублей. Создание фонда позволит обеспечить работой население республики.

В ноябре 2024 года в Абхазии вспыхнули протесты, которые привели к отставке президента Аслана Бжании. Их причиной стали планы парламента рассмотреть вопрос о ратификации инвестсоглашения с РФ. Оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

Ранее в Абхазии поручили разобраться с лишением оппозиционеров гражданства РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами