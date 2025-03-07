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Лидеры стран ЕС отложили принятие заявления по Украине

Саммит ЕС отложил принятие заявления по Украине из-за Венгрии
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Global Look Press

Экстренный саммит Европейского союза (ЕС) по обороне отложил принятие заявления по поддержке Украины до следующей встречи из-за позиции Венгрии. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи, передает ТАСС.

«Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержал принятие заявления о расширении поддержки Украины.

Также сообщалось, что лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы на €800 млрд. Данный план был предложен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. ЕК намерена занять эти деньги на рынках капитала, после чего отдать в виде кредитов государствам. Средства направят на производство систем ПВО и оружия для Украины.

6 марта президент Литвы Гитанас Науседа предложил странам Евросоюза выделять Украине 0,25% своего валового внутреннего продукта (ВВП), что составит более €40 млрд в год. По его словам, республика уже взяла на себя подобное обязательство.

Ранее главы ЕК и Евросовета перед саммитом ЕС провели на публике «скрытую» беседу.

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