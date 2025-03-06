Лидеры стран ЕС приняли итоговое заявление на экстренном саммите в Брюсселе

Лидеры стран Евросоюза в ходе экстренного саммита в Брюсселе приняли итоговое заявление. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон. Также участники саммита поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества. Согласно заявлению, они могут включать предоставление дополнительных возможностей и стимулов для государств-членов ЕС.

Также участники саммита решили переориентировать Европейский инвестиционный банк на финансирование военных программ. В частности, Евросовет призвал Совет управляющих регулятора в срочном порядке продолжить адаптацию практики ЕИБ по кредитованию оборонной промышленности.

До этого источник ТАСС сообщал, что расширение помощи Европейского союза Украине и план милитаризации объединения поддержали 26 из 27 его стран. По его словам, «Венгрия пока воздержалась».

Ранее стало известно о согласовании плана милитаризации Европы на €800 млрд.