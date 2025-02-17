Зеленский сообщил, что будет с НАТО, если США выйдут из альянса

Зеленский: если США выйдут из НАТО, альянс будет уничтожен

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC News заявил, что Североатлантический альянс будет уничтожен, если США выйдут из него.

Он уточнил, что уважает своих коллег в Европе и благодарен им за оказанную помощь, но без Соединенных Штатов в альянса мало шансов на функционирование.

«Если против одной из стран НАТО начнется война и кто-то должен будет дать отпор без американской армии, то это будет невозможно», — отметил Зеленский, отвечая на вопрос о разговоре с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Украинский президент уточнил, что выход США из НАТО разрушит альянс, ведь «из 80 сильных бригад в Европе около 30 <...> приходится на Соединенные Штаты».

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что руководители США и стран Европейского союза согласны с тезисом о том, что урегулирование конфликта на Украине должно быть устойчивым и достойным доверия.

Ранее Зеленский отказался соглашаться с решениями США и России по Украине.