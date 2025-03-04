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В Турции спрогнозировали действия Европы при выходе США из НАТО

Политик Ихсан Сефа: Европа пойдет на любые уступки, чтобы США не покинули НАТО
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Global Look Press

Страны Европы могут пойти на любые уступки, чтобы Соединенные Штаты Америки остались в составе Североатлантического альянса. Об этом заявил член Центрального комитета турецкой партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Они [европейские страны] могут пойти на любые уступки, чтобы предотвратить выход США из НАТО», — отметил он.

Если США выйдут из альянса, то Франция и Великобритания смогут возглавить эту организацию и «использовать ее в своих империалистических целях», спрогнозировал Сефа. Он добавил, что пребывание Турции в НАТО будет зависеть от полноправного членства страны в ЕС и позиции ЕС в пользу Турции по вопросу терроризма.

2 марта американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X выразил согласие с мыслью о том, что Соединенным Штатам пора выйти из НАТО и ООН.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина заявила, что выход США из Североатлантического альянса невозможен. Речь может идти лишь о трансформации организации. А вот из отдельных структур ООН Соединенные Штаты могут выйти, добавила она.

Ранее Зеленский сообщил, что будет с НАТО, если США выйдут из альянса.

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