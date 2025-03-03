Российский политолог прокомментировала слова Маска о выходе США из НАТО и ООН

США не смогут покинуть НАТО, при этом возможен выход Вашингтона из отдельных структур ООН. Об этом в беседе с RT заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

Комментируя слова американского предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска о выходе США из Североатлантического альянса и ООН, политолог отметила, что следует учитывать мнение настроенного на изоляцию глубинного американского народа. Его интересуют лишь внутренние дела. Огромные траты Вашингтона на поддержание дутого имиджа сверхдержавы вызывают недовольство и у национальных производственников.

По словам Ереминой, в США сейчас идет борьба двух трендов — глобализма и протекционизма. Первый тренд предполагает «глобальный кураж» во внешней политике, второй ориентируется на поддержку американских граждан и национального капитала.

Политолог предположила, что, вероятно, будет иметь место компромисс, предлагаемый новой администрацией США. Вашингтон примет селективное участие в тех или иных проектах. Там, где ему выгодно — будет платить, а где нет — оказывать давление на мировое сообщество.

Еремина отметила, что выход США из Североатлантического альянса невозможен. Речь может идти лишь о трансформации организации. А вот из отдельных структур ООН Соединенные Штаты могут выйти.

2 марта сообщалось, что Маск в социальной сети X выразил согласие с мыслью о том, что Вашингтону пора выйти из НАТО и ООН.

Ранее Маск предположил, кто станет следующим президентом США.