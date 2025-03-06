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Новый посол Украины в Венгрии вручил верительную грамоту президенту страны

Посол Украины Шандор вручил верительную грамоту президенту Венгрии Шуйоку
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Новый посол Украины в Венгрии Федор Шандор вручил верительную грамоту венгерскому президенту Тамашу Шуйоку. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«24 февраля посольство сообщало о прибытии Шандора в Будапешт. 26 февраля он вручил грамоты венгерскому МИД», — говорится в публикации.

Шандор был назначен на должность посла Украины в Венгрии в декабре прошлого года. Тогда президент страны Владимир Зеленский подписал анонсированные ранее указы о перестановках в украинском дипкорпусе. Так, глава государства уволил постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу, посла в Японии Сергея Корсунского, посла в Китае Павла Рябкина, а также посла в Словении Андрея Тарана.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова процитировала строки из басни писателя Ивана Крылова «Квартет», комментируя многочисленные увольнения послов Украины.

Ранее в Германии назвали украинского дипломата «поклонником фашистов».

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