Зеленский уволил шестерых послов и постпреда при ООН

Зеленский уволил послов Украины в Японии, Китае, Словении и постпреда при ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал анонсированные ранее указы о перестановках в украинском дипкорпусе. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Зеленский уволил постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергея Кислицу, посла в Японии Сергея Корсунского, посла в Китае Павла Рябкина, а также посла в Словении Андрея Тарана.

Также президент Украины уволил постоянного представителя страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Евгению Филипенко. На ее место был назначен Евгений Цимбалюк.

Своих постов также лишились главы украинских дипмиссий в Руанде, Литве и на Филиппинах. Вместе с тем на должности послов назначены Ольга Никитченко (Литва), Федор Шандор (Венгрия) и Вячеслав Яцюк (Руанда).

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале привела цитату из басни писателя Ивана Крылова «Квартет», комментируя многочисленные увольнения украинских послов.

Ранее в Германии назвали украинского дипломата «поклонником фашистов».