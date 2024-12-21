Захарова описала массовое увольнение послов Украины цитатой из басни

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале привела цитату из басни писателя Ивана Крылова «Квартет», комментируя многочисленные увольнения послов Украины.

«А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь», — привела дипломат отрывок из произведения.

Президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд крупных перестановок в дипломатическом корпусе. Он уволил послов Украины в Китае, Японии, Индонезии, Литве, Словении и Руанде. Кроме того, глава государства снял с должности постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу и уволил постпреда республики при отделении ООН в Женеве Евгению Филипенко.

Украинские СМИ пишут, что место Кислицы может занять посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. Последний известен широкой общественности своими яркими высказываниями. Будучи на посту посла Украины в Германии Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Ранее в Германии назвали украинского дипломата «поклонником фашистов».