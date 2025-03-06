Население Украины живет в отсутствие демократических условий. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Это же не демократические условия, в которых мы сейчас находимся <…> Нет ни свободы собраний, ничего», — отметил он.

Гончаренко обратил внимание на необходимость восстановления демократического процесса в стране и проведения президентских и парламентских выборов.

6 марта газета Politico сообщила, что члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко, на которых обсуждали возможность проведения на Украине президентских выборов.

Источники украинского издания «Страна» подтвердили эти контакты, при этом заявив, что «американцы общаются со всеми». В том числе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, «который, по рейтингам, может победить Зеленского», а также главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Срок должностных полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы государства в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Зеленский рассказал, в каком случае пройдут выборы на Украине.