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Зеленский рассказал, в каком случае пройдут выборы на Украине

Зеленский: выборы на Украине могут пройти после отмены военного положения
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каком случае в стране должны пройти выборы. Видеотрансляцию ведет офис украинского президента в социальных сетях.

По словам Зеленского, выборы на Украине пройдут только после отмены военного положения в стране.

Украинский лидер также заверил, что готов оставить свой пост, но назвал несколько условий для этого. По его словам, он согласен уйти, если это будет необходимо для наступления мира. Второй вариант — уход с поста «в обмен на НАТО».

16 февраля бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября. Он отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе украинского лидера и в правоохранительных органах.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Фицо призвал в годовщину окончания Второй мировой войны остановить украинский конфликт.

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