Спецпосланник Трампа заявил, что в отношениях США и Украины может «все возобновиться»

Уиткофф: Вашингтон исходит из того, что в отношениях с Киевом все возобновится

США исходят из того, что на определенном этапе они возобновят взаимодействие с Украиной, в том числе передачу ей вооружений и разведывательных данных. Об этом заявил специальный посланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, сообщает ТАСС.

Спецпосланник американского лидера, отвечая на вопрос о перспективах возобновления передачи Киеву оружия и разведданных со стороны США, выразил «надежду на то, что на том или ином этапе [взаимодействие] с украинской стороной возобновится и все восстановится».

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Ранее в Раде назвали предательством решение США приостановить военную помощь Киеву.