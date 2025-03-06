В Кремле заявили, что Европа еще не перестроилась на новый лад России и США

Песков сообщил, что Европа пока не перестроилась на новый лад России и США

Европейские страны еще не смогли перестроиться на новый лад России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым.

«Европа пока не перестроилась на тот лад, который сейчас предлагается между Москвой и Вашингтоном», — сказал он, комментируя «конфронтационные» и «милитаристские» заявления, которые звучат из Польши и Франции.

Песков не исключил, что Европа перестроится на то, чтобы вести диалог и пытаться договориться.

Незадолго до этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что России следует совершить тот же шаг, который в свое время сделал СССР. По его словам, РФ должна «проиграть гонку вооружений», которую якобы начала из-за конфликта на Украине. Если Евросоюз примет необходимые меры в обороне, то выиграет в якобы существующей гонке вооружений, заключил Туск.

Также премьер Польши сообщил, что поднимает вопрос об увеличении численности воинского контингента на границе с Россией.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к жителям своей страны со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Он добавил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее Песков ответил на слова Маска о стремлении Европы к войне.