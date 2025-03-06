Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае появления так называемых миротворческих сил стран Европы на Украине, они будут уничтожены. Его слова приводит News.ru.

Прежде чем принимать соответствующие решения, европейские лидеры должны будут их согласовать, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, указал он. Европа десять раз подумает, прежде чем отправлять своих солдат на территорию республики, сказал Колесник.

Депутат считает, что «Европа не осмелится ввести миротворцев, понимая, что все они будут уничтожены».

«Тем более, когда целеуказание для ракет ATACMS и HIMARS было выключено в два часа ночи во вторник, у Украины остались только Storm Shadow и Scalp», — сказал он.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать возможное размещение войск стран Европы на Украине как присутствие войск НАТО на территории этой страны, такой шаг Брюсселя будет означать прямую войну с РФ.

Ранее премьер Чехии сделал неутешительное заявление о поддержке Украины в ЕС.