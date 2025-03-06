В США лишат статуса беженца сотни тысяч украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить статуса беженца около 240 тысяч граждан Украины, находящихся на американской территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство не уточнило, касается ли это только тех, кто приехал в США после начала российской специальной военной операции на Украине.

В январе этого года США приостановили программу по принятию беженцев из Украины Uniting for Ukraine в связи с указом президента страны об обеспечении безопасности государственной границы. Организация предоставляла украинцам и их ближайшим родственникам, находящимся за пределами Соединенных Штатов, возможность приехать в США.

В феврале министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что 70% граждан Украины, покинувших страну, не вернутся обратно даже после окончания боевых действий.

Ранее беженцев с Украины назвали серьезной угрозой для безопасности США.