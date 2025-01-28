США приостановили программу помощи украинским беженцам

США приостановили программу по принятию беженцев из Украины Uniting for Ukraine. Об этом сообщает американская Служба гражданства и иммиграции (USCIS).

«В связи с указом от 20 января 2025 года «Об обеспечении безопасности наших границ» USCIS приостанавливает прием форм I-134A», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в сообщении, Uniting for Ukraine предоставляла гражданам Украины и их ближайшим родственникам, находящимся за пределами Соединенных Штатов, возможность приехать в США.

В ведомстве отметили, что ранее первым шагом в процессе помощи по программе Uniting for Ukraine была подача формы I-134A, онлайн-запроса на то, чтобы оказывать финансовую помощь тому или иному украинскому беженцу в США. Затем правительство США проверяло запрос, чтобы убедиться, что подавший заявление может финансово поддерживать беженца с территории Украины.

До этого также сообщалось, что в США не стали делать исключение для Украины после решения госдепа приостановить предоставление финансовой помощи другим странам.

Ранее стало известно