Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США приостановили программу помощи украинским беженцам

США приостановили действие программы помощи для беженцев из Украины
close
Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

США приостановили программу по принятию беженцев из Украины Uniting for Ukraine. Об этом сообщает американская Служба гражданства и иммиграции (USCIS).

«В связи с указом от 20 января 2025 года «Об обеспечении безопасности наших границ» USCIS приостанавливает прием форм I-134A», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в сообщении, Uniting for Ukraine предоставляла гражданам Украины и их ближайшим родственникам, находящимся за пределами Соединенных Штатов, возможность приехать в США.

В ведомстве отметили, что ранее первым шагом в процессе помощи по программе Uniting for Ukraine была подача формы I-134A, онлайн-запроса на то, чтобы оказывать финансовую помощь тому или иному украинскому беженцу в США. Затем правительство США проверяло запрос, чтобы убедиться, что подавший заявление может финансово поддерживать беженца с территории Украины.

До этого также сообщалось, что в США не стали делать исключение для Украины после решения госдепа приостановить предоставление финансовой помощи другим странам.

Ранее стало известно

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами