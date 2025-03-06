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МИД России назвал заявление Макрона «ядерным шантажом»

МИД России: в выступлении Макрона отчетливо звучали нотки ядерного шантажа
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France Televisions/Reuters

В выступлении президента Франции Эммануэля Макрона присутствовали «нотки ядерного шантажа». Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

«В выступлении Эммануэля Макрона отчетливо звучат нотки ядерного шантажа», — говорится в заявлении.

МИД России подчеркнул, что заявление французского лидера «окончательно сбрасывает маски, показывая, кто сегодня возглавляет «партию войны».

Накануне Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Кроме того, Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее депутат Госдумы Чепа сообщил, что выступление Макрона об угрозе от России похоже на шизофрению.

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