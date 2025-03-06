МИД России дал оценку словам Макрона о «ядерном зонтике» Франции над Европой

Россия учтет в военном планировании заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «ядерном зонтике» Парижа над Европой. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ.

«Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным «патроном» всей Европы, предоставив ей свой «ядерный зонтик» <...> Заявленное президентом Франции будет учитываться Россией в своем оборонном планировании», — прокомментировал МИД РФ слова французского лидера.

Это не укрепит безопасность Франции и ее союзников, подчеркнули в ведомстве.

Также в МИД РФ обратили внимание на несопоставимый с США потенциал французских ядерных сил: совокупная мощность ядерного компонента вооруженных сил Франции составляет 67,2 мегаватта, а США — 1814 мегаватт.

Накануне Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Кроме того, Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в Кремле назвали конфронтационным заявление Макрона.