Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фон дер Ляйен заявила, что Европе грозит «реальная опасность»

Фон дер Ляйен: ЕС должен защитить себя и поставить Украину в сильное положение
close
Yves Herman/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа сталкивается с «реальной опасностью». На своей странице в соцсети Х она написала, что континент должен иметь возможность защитить себя и поставить Украину в сильное положение.

«Европа сталкивается с явной и реальной опасностью. Мы должны быть в состоянии защитить себя и поставить Украину на позицию силы. Перевооружение Европы увеличит расходы на оборону, укрепит нашу оборонно-промышленную базу и подтолкнет частный сектор к инвестициям», — написала она по прибытии на саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Внеочередной саммит ЕС запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице. Ожидается, что основными темами мероприятия станут помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Ранее премьер Чехии сделал неутешительное заявление о поддержке Украины в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами