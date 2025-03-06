Фон дер Ляйен заявила, что Европе грозит «реальная опасность»

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа сталкивается с «реальной опасностью». На своей странице в соцсети Х она написала, что континент должен иметь возможность защитить себя и поставить Украину в сильное положение.

«Европа сталкивается с явной и реальной опасностью. Мы должны быть в состоянии защитить себя и поставить Украину на позицию силы. Перевооружение Европы увеличит расходы на оборону, укрепит нашу оборонно-промышленную базу и подтолкнет частный сектор к инвестициям», — написала она по прибытии на саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Внеочередной саммит ЕС запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице. Ожидается, что основными темами мероприятия станут помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Ранее премьер Чехии сделал неутешительное заявление о поддержке Украины в ЕС.