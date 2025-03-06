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Президент Литвы назвал «некритичным» возможный отказ Венгрии и Словакии помогать Киеву

Президент Литвы Науседа: отказ Венгрии и Словакии помогать Киеву не критичен
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Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал «некритичным» возможный отказ Венгрии и Словакии оказывать военную помощь Украине, в таком случае средства выделит «коалиция желающих». Слова литовского лидера передает РИА Новости.

«‎Участие Венгрии или Словакии не является критичным условием для этого решения, поскольку можно сформировать «коалицию желающих» и аккумулировать ресурсы и без этих двух упомянутых стран», — сказал президент Литвы на пресс-конференции перед началом саммита Евросоюза.

4 марта издание Politico сообщало, что лидеры стран Евросоюза (ЕС) приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного Каллас, из-за возражений Венгрии. По информации авторов, из текста исключили пункт о новых поставках оружия Киеву. Также сообщалось о том, что в Евросоюзе опасаются срыва саммита, посвященного Украине и безопасности в Европе из-за Венгрии.

В конце февраля ряд стран ЕС, в частности Италия, Португалия, Испания и Венгрия, выступили против предоставления €20 млрд помощи Украине за счет замороженных активов РФ.

В поддержку выделения помощи Украине на таких условиях выступают страны Балтии, а также Швеция, Дания и Польша. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что использование российских активов позволит ЕС компенсировать прекращение поставок военной помощи Украине от США.

Ранее в Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса в ЕС.

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