Несколько стран ЕС высказались против помощи Украине засчет РФ

Италия, Португалия, Испания и Венгрия выступили против предоставления €20 млрд помощи Украине засчет замороженных активов РФ. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Германия и Франция также не выказывают рвения одобрить такую меру и «тянут время» в данном вопросе. Кроме того, инициативу пока не одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В поддержку выделения помощи Украине на таких условиях выступают страны Балтии, а также Швеция, Дания и Польша. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что использование российских активов позволит ЕС компенсировать прекращение поставок военной помощи Украине от США.

До этого глава Евросовета заявил, что ЕС не просит природные ресурсы Украины в качестве компенсации.

24 февраля британская газета Financial Times писала, что украинский президент Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки «был очень зол». По ее данным, Бессент потребовал от Зеленского подписать соглашение «прямо здесь и сейчас».

FT отмечает, что Вашингтон требует 50% прав на редкоземельные металлы Украины и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы окупить затраченные деньги на поддержку.

Ранее Литва предложила ЕС вариант замены помощи США Украине.