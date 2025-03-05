В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса в ЕС

Politico: в Европарламенте призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС

Депутаты Европарламента из партии «Вольт Европа» предложили лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, парламентарии намерены направить европейским лидерам план действий, состоящий из девяти пунктов. Помимо лишения Венгрии права голоса, депутаты предлагают сделать главу евродипломатии Каю Каллас полноправным министром иностранных дел ЕС, создать общую европейскую армию и расширить полномочия сообщества в области обороны.

Накануне Politico сообщало, что лидеры стран Евросоюза приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного Каллас, из-за возражений Венгрии. По информации авторов, из текста исключили пункт о новых поставках оружия Киеву.

Утром 5 марта Politico сообщило, что в Евросоюзе опасаются срыва саммита, посвященного Украине и безопасности в Европе из-за Венгрии. Мероприятие состоится 6 марта.

Ранее в Венгрии заявили о неспособности ЕС финансировать Украину без США.