Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса в ЕС

Politico: в Европарламенте призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС
close
Global Look Press

Депутаты Европарламента из партии «Вольт Европа» предложили лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, парламентарии намерены направить европейским лидерам план действий, состоящий из девяти пунктов. Помимо лишения Венгрии права голоса, депутаты предлагают сделать главу евродипломатии Каю Каллас полноправным министром иностранных дел ЕС, создать общую европейскую армию и расширить полномочия сообщества в области обороны.

Накануне Politico сообщало, что лидеры стран Евросоюза приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного Каллас, из-за возражений Венгрии. По информации авторов, из текста исключили пункт о новых поставках оружия Киеву.

Утром 5 марта Politico сообщило, что в Евросоюзе опасаются срыва саммита, посвященного Украине и безопасности в Европе из-за Венгрии. Мероприятие состоится 6 марта.

Ранее в Венгрии заявили о неспособности ЕС финансировать Украину без США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами