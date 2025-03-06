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Каллас посетовала на блокирование Венгрией решений по Украине

Каллас: блокирование Венгрией решений по Украине становится труднее для ЕС
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Yves Herman/Reuters

Глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на экстренный саммит Евросоюза в Брюсселе заявила, что блокирование Венгрией решений ЕС по помощи Украине становится все труднее для сообщества. Ее слова приводит ТАСС.

«Да, это становится все труднее, поэтому у нас есть новая инициатива по созданию коалиции большинства», — сказала она.

По ее словам, это сделано, чтобы «одна страна» не могла блокировать всех.

Издание Politico сообщало, что лидеры стран Евросоюза приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного Каллас, из-за возражений Венгрии. По информации авторов, из текста исключили пункт о новых поставках оружия Киеву. Также сообщалось о том, что в Евросоюзе опасаются срыва саммита, посвященного Украине и безопасности в Европе из-за Венгрии.

Ранее в Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса в ЕС.

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