Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе боятся, что саммит по Украине сорвется из-за разногласий с Венгрией

Politico: в ЕС опасаются срыва саммита по Украине 6 марта из-за Венгрии
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

В Евросоюзе (ЕС) опасаются срыва саммита, посвященного Украине и безопасности в Европе из-за Венгрии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Саммит, на котором обсудят в том числе украинский вопрос, состоится 6 марта.

«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским премьером Виктором Орбаном, пустят все под откос», — говорится в материале.

Накануне сообщалось, что лидеры стран ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии.

По данным Politico, из текста исключили пункт о новых поставках военной помощи Украине. Это сделали якобы после того, как Венгрия наложила вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств Евросоюза.

Ранее Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами