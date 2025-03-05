В Европе боятся, что саммит по Украине сорвется из-за разногласий с Венгрией

В Евросоюзе (ЕС) опасаются срыва саммита, посвященного Украине и безопасности в Европе из-за Венгрии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Саммит, на котором обсудят в том числе украинский вопрос, состоится 6 марта.

«В то время как наспех запланированный на четверг саммит всего через несколько дней после менее формальных встреч в Париже и Лондоне сигнализирует о намерении представить решения, дипломаты уже готовятся к тому, что ряд лидеров, возглавляемых венгерским премьером Виктором Орбаном, пустят все под откос», — говорится в материале.

Накануне сообщалось, что лидеры стран ЕС приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии.

По данным Politico, из текста исключили пункт о новых поставках военной помощи Украине. Это сделали якобы после того, как Венгрия наложила вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств Евросоюза.

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