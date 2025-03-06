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Анкара готова рассмотреть отправку миротворцев на Украину

Milliyet: Турция рассмотрит участие в миротворческой миссии на Украине
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AP

Турецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

Источник рассказал, что в минобороны по-прежнему считают, что справедливый и прочный мир может быть достигнут посредством равного представительства России и Украины.

Турция продолжит поддерживать направленные на установление мира в регионе и восстановление Украины инициативы. Министерство обороны следит за ними, отметил источник издания.

«Вопрос о содействии миссии... будет совместно оцениваться всеми заинтересованными сторонами, если это будет сочтено необходимым для установления региональной стабильности и мира», — добавил он.

До этого The Irish Times писала, что Ирландия сможет направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания войск за рубежом.

Ранее в ОДКБ предупредили о рисках из-за отправки военных ЕС на Украину.

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