Анкара готова рассмотреть отправку миротворцев на Украину

Турецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

Источник рассказал, что в минобороны по-прежнему считают, что справедливый и прочный мир может быть достигнут посредством равного представительства России и Украины.

Турция продолжит поддерживать направленные на установление мира в регионе и восстановление Украины инициативы. Министерство обороны следит за ними, отметил источник издания.

«Вопрос о содействии миссии... будет совместно оцениваться всеми заинтересованными сторонами, если это будет сочтено необходимым для установления региональной стабильности и мира», — добавил он.

До этого The Irish Times писала, что Ирландия сможет направить на Украину спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания войск за рубежом.

Ранее в ОДКБ предупредили о рисках из-за отправки военных ЕС на Украину.