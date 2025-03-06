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Порошенко раскрыл подробности тайных переговоров с представителями США

Порошенко заявил, что на переговорах с США был против выборов во время конфликта
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Gleb Garanich/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время тайных переговоров с представителями США выступил против проведения выборов до окончания вооруженного конфликта. Пост с соответствующим содержанием политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как отметил экс-глава государства, суть переговоров Киева и Вашингтона всегда сводилась к двум главным принципам. Они заключаются в необходимости в первую очередь обеспечить безопасность Украины и добиться «мира через силу».

«А именно оружие, разведка, санкции против РФ, финансовая поддержка, democratic resilience (демократическая устойчивость. — «Газета.Ru»), трансатлантическое единство», — уточнил Порошенко.

6 марта газета Politico сообщила, что члены команды президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с депутатом Верховной рады Украины Юлией Тимошенко и представителями партии «Европейская солидарность», основателем которой является Петр Порошенко. По информации издания, стороны обсудили возможность проведения выборов главы государства на Украине до завершения конфликта с РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о тайных переговорах Украины и США.

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