Премьер Чехии сделал неутешительное заявление о поддержке Украины в ЕС

Премьер Чехии: поддержка Украины на саммите ЕС не будет столь сильной, как раньше

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что на предстоящем саммите Евросоюза поддержка Украины «мягко говоря» будет не такой сильной, как раньше. Его слова приводит РИА Новости.

«Консенсус в вопросе поддержки Украины не будет, мягко говоря, таким сильным, как это было на предыдущих саммитах», — сказал Фиала.

Он напомнил о позиции Словакии и Венгрии по вопросу дальнейшей поддержки республики.

До этого стало известно, что Европейский союз перед саммитом, на котором рассмотрят предоставление Украине новой военной помощи, заранее ищет возможность обойти ожидаемое вето со стороны Венгрии.

Внеочередной саммит ЕС запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице. Ожидается, что основными темами мероприятия станут помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Ранее Макрон пригласил Орбана обсудить Украину перед саммитом ЕС по обороне.