Подписанный при нелегитимном украинском лидере Владимире Зеленском договор с Соединенными Штатами о минералах будет недействителен. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Договор если и будет подписан, то будет нелегитимен, так как Зеленский уже не является президентом», — подчеркнул он.

Американская газета Politico сообщала, что люди из окружения президента США провели тайные переговоры в Киеве с политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, в частности, с Тимошенко и Порошенко.

Отмечалось, что основной темой встречи было проведение президентских выборов на Украине. По данным собеседника издания из Республиканской партии, участники переговоров позиционируют себя как людей, с которыми легче найти общий язык, чем с Зеленским.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.