Песков: США не являются дружественной нам страной

Песков заявил, что США не являются дружественной для России страной

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Газеты.Ru» заявил, что США не являются дружественной России страной.

«США в настоящий момент не являются нам дружественной страной, США являются страной, с которой мы сейчас пытаемся реанимировать и восстановить наши двусторонние отношения», — сказал он.

25 февраля Песков говорил, что России нужно проделать большой путь для восстановления доверия к США.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Америка заинтересована в российских редкоземельных металлах. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность работать с Вашингтоном в этой сфере и рассказал, что у России таких ресурсов больше, чем на Украине. Также Путин готов продать США миллионы тонн российского алюминия.

Ранее США заявили о полном пересмотре отношений с Украиной.