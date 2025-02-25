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Песков ответил на вопрос, доверяет ли Путин американцам

Песков заявил, что для восстановления доверия к США нужно пройти серьезный путь
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Сергей Гунеев/РИА Новости

России нужно проделать большой путь для восстановления доверия к США. Так представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос «Газеты.Ru», доверяет ли Владимир Путин американцам.

«Мы доверяем нам самим. Для того, чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно пройти серьезный путь. Надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия, предстоит сделать очень много маленьких шагов навстречу друг другу, которые будут способствовать появлению, возобновлению этой атмосферы доверия. Очень много пострадало за последние четыре года, очень много было разрушено, поэтому, конечно, восстановить это в одночасье невозможно. Предстоит большая работа», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в российских редкоземельных металлах. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность работать с Вашингтоном в этой сфере и рассказал, что у России таких ресурсов больше, чем на Украине. Также Путин готов продать США миллионы тонн российского алюминия.

21 февраля портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что президент США Дональд Трамп поручил представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. Собеседник издания выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее Трамп пригрозил Украине «проблемами», если она не подпишет соглашение о минералах.

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