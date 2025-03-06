Лавров заявил, что Макрон пойдет на бездумные поступки для спасения репутации

Президент Франции Эммануэль Макрон может пойти на совершенно бездумные поступки для спасения растоптанной репутации. Об этом на пресс-конференции сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«‎Я слышу здравые голоса, в том числе внутри НАТО и ЕС, которые понимают, что Макрон ради того, чтобы спасти свою репутацию, безнадежно растоптанную внутри Франции, может пойти на совершенно бездумные поступки», — сказал министр иностранных дел РФ.

Накануне французский лидер выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позже член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Газете.Ru», что президент Франции своими заявлениями о ядерном оружии и угрозе со стороны России хочет помешать укреплению российско-американских отношений и урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Лавров сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном.