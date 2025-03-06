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В Кремле сообщили об отсутствии сигналов от Франции о контактах по Украине

Песков сообщил, что от Парижа не поступало сигналов о контактах по Украине
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Depositphotos

России не поступало сигналов от Франции о возможных контактах по украинскому конфликту. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, сигналов нет, а решение — только что я говорил об этом долго-долго, излишне может быть пространно», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли заявление Парижа о предоставлении разведывательных данных Украине повлиять на попытки найти способы мирного урегулирования конфликта.

На этой неделе Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными и поставлять военную помощь.

Директор ЦРУ Рэтклифф сообщал, что эта пауза необходима для продвижения мирных переговоров. Он подчеркнул, что после достижения готовности Киева к сделке по прекращению огня обмен разведданными может продолжиться.

6 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна продолжает предоставлять Украине данные разведки.

Ранее Макрон назвал Россию угрозой для Франции и всей Европы.

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Переговоры о мире на Украине
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