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Франция продолжает предоставлять Украине разведданные

Министр обороны Лекорню: Франция продолжает передавать разведданные Украине
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Франция продолжает предоставлять Украине разведданные на фоне решения США прекратить передавать Киеву свою разведывательную информацию. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США, поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее эксперт раскрыл, когда Украина исчерпает свой военный потенциал.

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