Политолог назвал последствия речи о «российской угрозе» для Макрона

Речь президента Франции Эммануэля Макрона, в которой он объявил о «российской угрозе» для Европы, — не самый удачный ход. Такое мнение высказал политолог Георгий Бовт на радио BFM.RU.

«Это, наверное, был не самый удачный ход с его стороны. В качестве такого ястреба его Москва принимать не будет», — сказал Бовт.

По словам политолога, у этого шага Макрона есть последствия — агрессивная милитаристская позиция автоматически лишает его возможности стать посредником между Евросоюзом и Россией по вопросам украинского конфликта.

Накануне французский лидер выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позже член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Газете.Ru», что президент Франции своими заявлениями о ядерном оружии и угрозе со стороны России хочет помешать укреплению российско-американских отношений и урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Захарова поинтересовалась, зачем посол Франции собрался приехать в Россию.