Европейские страны не хотят отправлять миротворцев на Украину без участия США

El Pais: страны ЕС не хотят отправлять миротворцев на Украину без поддержки США

Большинство стран Евросоюза (ЕС) не хотят отправлять миротворцев на Украину без участия Соединенных Штатов. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«‎Послание большинства государств-членов заключается в том, что военная поддержка Украины должна продолжаться. Следующий шаг — гарантии безопасности и рассмотрение того, что может сделать ЕС», — сказал высокопоставленный брюссельский чиновник, имя которого газета не уточнила.

По его словам, в первую очередь необходимо укрепить армию на случай возможного нападения. Дальше стоит проанализировать, готова ли Европа внести свой вклад другими способами, например, отправив войска на места.

Однако, как отметил спикер, это преждевременный спор, поскольку прекращение огня еще не достигнуто. Но игнорировать тот факт, что некоторые государства Евросоюза уже заявили о готовности отправить войска на Украину, нельзя, считает чиновник.

В конце февраля сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может отправить миротворческий контингент на территорию Украины. В настоящее время участниками ОБСЕ являются 57 государств, в том числе Германия, Франция, США и Россия.

Ранее в правительстве Италии раскритиковали идею отправки миротворцев на Украину.